Trump’tan İran’a: Saldırılar tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek

ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları bölgesel gerilimi tırmandırırken, ABD Başkanı Donald Trump Tahran yönetimine gözdağı verdi.

"TEKRARLANIRSA, DURUM ÇOK DAHA KÖTÜYE GİDECEK"

Sosyal medya hesabından İran’a yapılan son saldırıların yol açtığı hasara ilişkin bir fotoğraf paylaşan Trump, "Bu, İran’ın dün gemilere düzenlediği saldırılara misilleme niteliğindedir. Eğer bu olay tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek" uyarısında bulundu.

ABD'den İran'a yeni saldırı

ABD ORDUSU İRAN’A YENİ SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ

ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen 3 ticari gemiye saldırı düzenlediği gerekçesiyle dün İran’daki 80’i aşkın askeri hedefi vurmuştu.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) günün erken saatlerinde yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda İran’a yönelik ilave saldırılar başlatıldığı bildirilmişti.

İran basını Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu aktarmıştı.