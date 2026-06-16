Erzurum'da 6 gündür aranan 17 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu

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Erzurum Horasan'a bağlı Pirali Mahallesi'nin Hiran Mezrası'nda 10 Haziran günü hayvanları otlatmaya giden 17 yaşındaki çoban Okan Koç, ortadan kayboldu.

Okan Koç'un bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp dürbünlerle bölgeyi taradı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, 100'den fazla personelle sürdürüldü.

Çalışmaların 6'ncı gününde, kaybolduğu belirtilen yerin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Aras Nehri'nde Okan Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.