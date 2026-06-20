Erzurum'da 9. yüzyıldan kalan Solomon Kalesi restore edilmeyi bekliyor

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Evbakan (Somon) Mahallesi'nde bulunan 9. yüzyıldan kalma Solomon Kalesi için hareketli günler yaşanıyor.

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi yapı, etkileyici mimarisi ve bölgenin kültürel mirasına ışık tutan izleriyle dikkat çekiyor.

Tarihi kaynaklarda manastır ve Solomon Kalesi olarak anılan yapının içerisinde taş mezarlar, dini figürlerin yer aldığı duvar resimleri ve kilise dönemine ait çeşitli tasvirler bulunuyor. Zaman içerisinde bu eserlerin büyük bölümü zarar görürken, özellikle mağara içerisinde bulunan Hz. Meryem ve din adamlarına ait resimlerin önemli ölçüde tahrip edildiği, yazı ve figürlerin büyük kısmının okunamaz hale geldiği görülüyor.

1.100 YILLIK GEÇMİŞ

Yaklaşık 1.100 yıllık geçmişe sahip kale günümüze kadar ulaşmasına rağmen yapıya çıkan yollar ve merdivenler, büyük ölçüde yıkıldı. Kaleye ulaşım, yalnızca yıpranmış ahşap merdivenlerle sağlanabiliyor.

"RESTORE EDİLEREK TURİZME KAZANDIRILSIN"

Mahalle sakinlerinden Selçuk Vural, tarihi yapının korunması gerektiğini belirterek, "Burası 9. yüzyıldan kalma manastır ya da Solomon Kalesi olarak biliniyor. İçerisinde Hz. Meryem’e ait olduğu söylenen resimler ve din adamlarının tasvirleri bulunuyor. Ancak bilinçsizce yapılan tahribatlar nedeniyle bu eserler büyük zarar görmüş. Buranın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz." dedi.

"TARİHİ MİRAS GELECEĞE AKTARILSIN"

Evbakan Mahallesi sakinlerinden İrfan Uçak ise, tarihi yapının bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Manastırımızın ve kalemizin restore edilip turizme açılmasını istiyoruz. Bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bölge halkı, Şenkaya’nın önemli tarihi değerleri arasında gösterilen Solomon Kalesi’nin restore edilerek hem korunmasını hem de yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmasını talep ediyor. Böylece tarihi yapının ilçe turizmine ve bölge ekonomisine katkı sunacağı belirtiliyor.