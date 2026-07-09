Erzurum'da ayı ve domuzlar dut bahçelerine dadandı

Erzurum'un İspir ilçesinde yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine kadar inmesi, meyve üreticilerini zor durumda bıraktı.

Özellikle dut hasadının başladığı Bademli Mahallesi'nde ayılar ve yaban domuzu sürülerinin bahçelere sık sık girmesi nedeniyle üreticiler hasat yapmakta güçlük çekiyor.

Bahçelerde meydana gelen zarar her geçen gün artarken, vatandaşlar can güvenliklerinin de tehlikede olduğunu ifade ediyor.

AYILAR DUT AĞAÇLARINA TIRMANDI

Dağlık alanlarda besin bulmakta zorlandığı belirtilen ayılar, yiyecek arayışı sırasında köye yakın meyve bahçelerine yöneldi. Hasat dönemindeki dut ağaçlarına tırmanan ayılar, meyveleri yerken dalları kırarak ağaçlarda ciddi tahribata neden oldu.

Bahçelere inen yaban domuzu sürülerinin de ekili alanlara zarar verdiği belirtilirken, üreticiler her geçen gün artan yaban hayvanı hareketliliğinin endişe verici boyutlara ulaştığını dile getirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI ZARARI KAYDETTİ

Bahçesine güvenlik kamerası yerleştiren üretici Adnan Çelik, ayıların dut ağaçlarına tırmandığı anları görüntüledi. Kameralara yansıyan görüntülerde ayıların rahatlıkla ağaçların üzerine çıkarak meyveleri yediği ve dalları kırdığı görüldü.

Çelik, benzer görüntülerin birçok kez kaydedildiğini belirterek yaşadıkları sorunun giderek büyüdüğünü söyledi.

"Bu ve buna benzer birçok görüntü elimizde mevcut. Yerleşim yerlerimize çok yakın noktalarda her gün bu hayvanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Zaman zaman insanların üzerine doğru koşuyorlar. Can güvenliğimiz tehlikede." diyen Çelik, yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti.

"HASADA GİTMEYE ÇEKİNİYORUZ"

Dut hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını belirten Bademli Mahallesi Muhtarı Ziyaattin Çelik ise yaban hayvanları nedeniyle vatandaşların bahçelere gitmekten çekindiğini söyledi.

Ayıların özellikle dut ağaçlarına büyük zarar verdiğini ifade eden Çelik, üreticilerin hem ekonomik kayıp yaşadığını hem de güvenlik endişesi taşıdığını dile getirdi:

"Köyümüzde dut hasadı başladı ancak yaban hayvanları yüzünden bahçelere inmeye korkuyoruz. Bu durumdan çok rahatsızız ve ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Ayılar koskoca dut ağaçlarının üstüne çıkıyor, dalları kırıp ağaçlara büyük zarar veriyorlar. Devlet yetkililerimizden bu konuda acil önlem alınmasını talep ediyoruz."

ÜRETİCİLER ACİL ÖNLEM BEKLİYOR

Bademli Mahallesi sakinleri, son dönemde ayı ve yaban domuzu sürülerinin yerleşim alanlarına kadar yaklaşmasının hem tarımsal üretimi hem de günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Üreticiler, meyve bahçelerinin korunması, ürün kayıplarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanabilmesi için ilgili kurumların bölgede gerekli tedbirleri bir an önce hayata geçirmesini istiyor.