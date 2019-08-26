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Erzurum'da bahşiş zarfı kavgası

Düğünde dağıtılan bahşiş zarflarının tamamını almak isteyen 15 yaşındaki çocuğun tokatlanması üzerine çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

DHA | 26.08.2019 - 17:42..
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Erzurum'da bahşiş zarfı kavgası

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Harput Mahallesi'nde damat Serhat Ö. (34), sabah saatlerinde konvoy eşliğinde, gelini Harput Mahallesi'ndeki evlerine getirdi.

ZARFLARIN HEPSİNİ İSTEDİ

Bu sırada da konvoydaki araçlar ile gelin arabasından içinde para bulunan bahşiş zarfları dağıtılmaya başlandı. İddiaya göre Y.K. (15) gelin arabasında bulunan zarfların hepsini almak istedi. Bunun üzerine bir kişi , Y.K.'yi kolundan yakadı ve tokatladı.

Erzurum'da bahşiş zarfı kavgası

Y.K. de aynı mahalledeki evine giderek, ailesine dövüldüğünü söyledi. Baba Mehmet K., diğer oğlu Bilal K. ve Y.K.'yi beraberine alıp, düğün alanına geldi.

BIÇAKLI KAVGA

Baba ve oğulları, damat Serhat Ö. ve babası Erdal Ö. ile tartıştı. Ancak tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Damat ve babası ile Bindal Ö. ve Bekir G. bıçaklanarak, yaralandı.

Erzurum'da bahşiş zarfı kavgası

Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

Polis, Y.K. ile birlikte baba Mehmet K. ile ağabey Bilal K.'yi gözaltına aldı. Baba ve oğullarının suçlamayı kabul etmedikleri öğrenildi.

Erzurum'da bahşiş zarfı kavgası

Erzurum'da bahşiş zarfı kavgası

Erzurum'da bahşiş zarfı kavgası

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