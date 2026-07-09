Erzurum'da 'dur' ihtarına uymayan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsünün babasına 247 bin lira ceza

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, bölgede denetim yapan polis ekipleri, plakasız olarak seyreden motosikleti fark ederek sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

Ancak sürücü, ekiplerin uyarısını dikkate almayarak motosikletle kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 metre ilerleyen motosiklet, S.K. yönetimindeki 61 KB 719 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü yere savruldu.

14 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü R.E.Y. (14), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İDARİ PARA CEZASI BABASINA KESİLDİ

Yapılan incelemelerde motosikleti kullanan çocuğun ehliyetsiz olduğu ve yaşı nedeniyle sürücü belgesi alma yeterliliğine sahip bulunmadığı tespit edildi.

Sürücünün 18 yaşından küçük olması nedeniyle idari yaptırımlar, motosikletin sahibi olan babası C.Y. hakkında uygulandı.

CEZANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ "DUR" İHTARINA UYMAMAKTAN

Polis ekiplerince çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle motosiklet sahibine toplam 247 bin 179 lira idari para cezası kesildi.

Ceza kalemleri şöyle sıralandı:

"Dur" ihtarına uymamak: 200 bin lira

Ehliyetsiz araç kullandırılması: 40 bin lira

Kırmızı ışık ihlali: 5 bin lira

Tescilsiz araç kullanılması: 2 bin 179 lira

Böylece uygulanan idari para cezalarının toplamı 247 bin 179 liraya ulaştı.

TRAFİK KURALLARINA UYULMASI UYARISI

Yetkililer, özellikle ehliyetsiz ve yaşı tutmayan kişilerin trafiğe çıkmasının hem kendi can güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarını ciddi şekilde riske attığını belirterek, trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca araç sahiplerinin, sürücü belgesi bulunmayan kişilere araç kullandırmaları halinde ağır idari yaptırımlarla karşılaşabilecekleri hatırlatıldı.