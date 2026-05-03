Erzurum’da eşine kızdı kayınpederinin evine ateş açtı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde sabah saatlerinde S.T., boşanma aşamasında olduğu eşi F.T.’nin Instagram hesabı açtığını öğrendi.

Buna tepki gösteren S.T., pompalı tüfeğini alarak eşinin kaldığı, kayınpederine ait Türbe Yolu üzerindeki sitede bulunan eve gitti.

4 EL ATEŞ AÇTI

Site bahçesine giren S.T., eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1’inci katındaki daireye 4 el ateş etti.

SAÇMALAR BALKONA VE ODANIN PENCERESİNE İSABET ETTİ

Saçmalar, evin balkon camına ve bir odanın penceresine isabet etti. Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

POMPALI TÜFEKLE YAKALANDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polisleri gören S.T., olay yerinden kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, S.T.’yi suç aleti olan pompalı tüfekle Afşar Sokak’ta yakaladı.

3 BOŞ KARTUŞ BULUNDU

S.T. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu.

Öte yandan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI

Görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.’nin, babası M.T. tarafından engellenmeye çalışıldığı görüldü.