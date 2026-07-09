Erzurum'da sağanak: Taşkın duvarları çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı

Tekman ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Yiğitler Mahallesi'nde sele neden oldu. Dere yatağındaki taşkın koruma duvarlarının çatlaması ve setlerin yıkılmasıyla çok sayıda tarım arazisi su altında kalırken, mahalle sakinleri yeni bir yağış öncesinde acil önlem alınmasını istedi.

ERZURUM – Erzurum'un Tekman ilçesinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak, kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Ani yağışların ardından dere yatağında meydana gelen taşkın, koruma yapılarının zarar görmesine neden olurken, taşan sular tarım arazilerine yayıldı. Üreticiler büyük zarar yaşarken, bölgede yeni bir yağış ihtimali endişeyi artırdı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ TAŞKINLARI BERABERİNDE GETİRDİ

Sel felaketi, ilçe merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Dün öğle saatlerinde başlayan yoğun yağış, kısa sürede dere yatağındaki su seviyesini yükseltti. Artan su baskısı nedeniyle taşkın koruma duvarlarında çatlaklar oluşurken, bazı setler de yıkıldı.

Koruma yapılarının zarar görmesiyle birlikte dere yatağından taşan sular çevredeki tarım alanlarına yayıldı.

EKİLİ ARAZİLER ZARAR GÖRDÜ

Taşkın sularının dere kenarındaki ekili ve dikili arazilere ulaşmasıyla çok sayıda tarım alanı su altında kaldı.

Mahalle sakinleri, sel nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü belirtirken, yaşanan taşkının bölgedeki üreticiler için ciddi maddi kayba yol açtığını ifade etti.

MUHTAR: "MAĞDURİYETİMİZ BÜYÜK"

Yaşanan sel felaketinin ardından açıklamalarda bulunan Yiğitler Mahallesi Muhtarı Halit Kaya, taşkın önleme yapılarının yoğun su baskısına dayanamadığını söyledi.

Kaya, "Dün ani basan yağmurun basıncı ile taşkın önleme duvarlarında yeni çatlaklar oluştu. Su basıncının daha da artmasıyla birlikte yukarıdan aşağıya doğru dere kenarındaki tüm arazilerimiz sele teslim oldu. Mağduriyetimiz büyük." ifadelerini kullandı.

YENİ YAĞIŞ ENDİŞESİ

Mahalle halkı, mevcut taşkın koruma duvarlarının zarar görmesi nedeniyle olası yeni yağışlarda daha büyük bir felaket yaşanmasından endişe ediyor.

Vatandaşlar, dere yatağındaki yıkılan setlerin onarılması ve çatlayan koruma duvarlarının güçlendirilmesi için ilgili kurumların kısa sürede çalışma başlatmasını talep ediyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BEKLENİYOR

Selin ardından bölgede oluşan zararın belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Mahalle sakinleri ise hem tarım arazilerindeki kayıpların tespit edilmesini hem de taşkın riskini azaltacak kalıcı önlemlerin hayata geçirilmesini istiyor. Özellikle dere yatağındaki koruma yapılarının güçlendirilmesinin, benzer afetlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.