Erzurumspor FK, 2 oyuncu ile sözleşme yeniledi
Erzurumspor FK'da başkan Ahmet Dal'ın katılımıyla Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan için imza töreni düzenlendi.
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Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncuları Rodriguez ve Özhan ile sözleşme imzalandı.
BAŞKAN KATILDI
İmza programında kulüp başkanı Ahmet Dal da yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)