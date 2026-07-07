Haberler Futbol

Erzurumspor FK, 2 oyuncu ile sözleşme yeniledi

Erzurumspor FK'da başkan Ahmet Dal'ın katılımıyla Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan için imza töreni düzenlendi.

Ensonhaber / AA
Erzurumspor FK, 2 oyuncu ile sözleşme yeniledi
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncuları Rodriguez ve Özhan ile sözleşme imzalandı.

BAŞKAN KATILDI

İmza programında kulüp başkanı Ahmet Dal da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)