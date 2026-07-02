Esenyurt'ta 18 katlı binada yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile 1995. Sokak üzerinde bulunan 18 katlı binanın 12. katındaki dairede yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede daireyi sararken, yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI BİNAYA ÇARPTI

Yangına müdahale için olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracı, dar sokak nedeniyle manevra yapmakta güçlük yaşadı.

Manevra sırasında aracın binaya çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin çalışmaları kesintiye uğramadan devam etti.

"ALEVLERİN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE HEMEN AŞAĞI İNDİK"

Binanın 13. katında ofisi bulunan Serhat Eraldu, yangını balkona çıktığında fark ettiğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"Ofisimiz 13. katta. Balkona hava almak için çıktığımızda alevlerin büyüdüğünü gördük. Biz de can havliyle binayı terk ederek aşağı indik. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz."

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki teknik çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.