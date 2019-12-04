Eşini kaynar suyla yakan koca bu kez tutuklandı

Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde önceki akşam inşaat işçisi S.K. (61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.’yi darbederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı.

Yaralanan kadın, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan koca S.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcının talimatıyla bugün tekrar polis tarafından gözaltına alınan S.K., yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından bu kez tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.





