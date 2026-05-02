Eski Formula 1 sürücüsü Zanardi, hayatını kaybetti

1990’lı yıllarda Formula 1’de yarışan İtalyan pilot Alex Zanardi, yaşama gözlerini yumdu.

Zanardi, 2001 yılında Almanya'nın Lausitzring pistinde düzenlenen Champ Car şampiyonası yarışında geçirdiği bir kaza sonucu her iki bacağını da kaybetmişti.

Kariyerine paralimpik el bisikleti ile devam eden Zanardi, Paralimpik Yaz Oyunları’nda temsil ettiği İtalya’ya iki altın madalya kazandırdı.

"DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Zanardi'nin vefatıyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“"Eski Formula 1 pilotu, iki kez CART şampiyonu Alex Zanardi'nin vefatını öğrenmekten derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını değiştiren kazadan Paralimpik altın madalyalı sporcuya uzanan yolculuğu, onu sporun en hayranlık uyandıran rakiplerinden biri ve cesareti ile kararlılığın kalıcı bir sembolü haline getirmiştir."”