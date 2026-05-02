Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk kardeşinin geleceğiyle ilgili konuştu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Sarı-kırmızılılarla üst üste 4. şampiyonluğunu yaşamak için geri sayıma geçen deneyimli hocayla ilgili abisi Fuat Buruk, Radyospor'a konuştu.

Kardeşi Okan Buruk'un çalışma disiplininden ve Galatasaray'ın sürdürülebilir başarısı hakkında da konuşan Fuat Buruk, "Okan'ın inanılmaz bir bilgi hazinesi var, çok çalışıyor ve çok hırslı. Oyunculuğunda nasılsa hocalığında da öyle. Avrupa'da çok iyi kulüplere gideceğini düşünüyorum ama bu başarının ardından bırakıp gitmek de kolay değil. Yukarıda kalabilmek çok zordur; herkes sizi devirmek ister çünkü başka rakip yok. Galatasaray; başkanı, hocası, oyuncusu ve taraftarıyla birlikte başarıyor. Tartışmasız Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray." dedi.

"OKAN ÇOK HIRSLI"

Fuat Buruk, kardeşi Okan Buruk'un teknik direktörlük başarısı, çalışma disiplini ve geleceği hakkında, "Okan'ın antrenörlüğe başladığında bir araya geldiğimizde gördüm; bir kere oyuncu portföyü çok geniş, bütün ligleri takip ediyor, dünyayı çok iyi takip ediyor. İnanılmaz bir bilgi hazinesi var. Bununla ilgili çok çalışıyor. Çok hırslı bir hoca; oyunculuğunda nasılsa hocalığında da öyle. Dersine çok iyi çalışıyor. O yüzden çok istekli ve kendini geliştirmiş bir isim. Okan, kendini inanılmaz geliştiren hocalardan biridir." ifadelerini kullandı.

"HERHALDE ANLAŞACAKLAR"

Fuat Buruk, Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“"Okan'ın antrenörlüğünde çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Avrupa'da büyük kulüpleri alacağını düşünüyorum ki benim gönlümden her zaman gitmesi, daha büyük kulüplerde olması geçiyor. Bu derece bir başarının ardından Okan'ın bırakıp gitmesi de zor bir durum. Galatasaray Kulübü çok doğru işler yapıyor. Takımın puan ortalamasına ve başarı grafiğine baktığınızda, bence Türkiye'nin tartışmasız en büyüğü Galatasaray. Yukarıda kalabilmek çok zordur; psikolojik olarak düşmanın çok olur. Herkes Galatasaray'ı devirmek için hedef seçer. Okan hoca, yönetim ve taraftar büyük bir başarı elde etti, onları alkışlamak lazım. Avrupa'da daha büyük kulüplere gitmesi benim gönlümden her zaman geçiyor ama yine herhalde anlaşacaklar bu sene kulüple, Galatasaray'la...



Ama bir de gerçek var; böyle bir başarının ardından Okan'ın bırakıp gitmesi de zor bir şey. Çünkü Galatasaray Kulübü çok doğru işler yapıyor. Üstte kalabilmek çok zordur. 4 sene boyunca lider olmak, liderliği götürmek en üstte kalmak büyük başarıdır. İnşallah yeni beşincisi gelir yeni sezonla birlikte. Bu da bir hedef, büyük bir hedeftir."”