Eskişehir'de gıda denetimlerinde 554 bin 789 TL ceza kesildi
Eskişehir'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 554 bin 789 TL ceza yazıldı.
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Eskişehir Valiliği, "Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu"nu yayınladı.
Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Ekiplerce 340 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 21 numune alımı, 70 ithalat ile 97 ihracat işlemleri gerçekleştirildi.
554 BİN 789 TL CEZA KESİLDİ
Denetimler sonucunda toplam 6 idari yaptırım uygulanırken, 554 bin 789 TL ceza kesildiği, 2 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)