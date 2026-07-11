Eskişehir'de görev başında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen İbrahim Günsel'in tüfekle çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından şüpheli ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma yaşandı.

JANDARMA ŞEHİT OLDU

Yaşanan olayda ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.

Demirbaş'ın 2017 yılından beri Eskişehir'de görevli olduğu öğrenildi.

Çatışmada, ateş açtığı öne sürülen İbrahim Günsel de olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALI JANDARMA PERSONELİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay sırasında bir jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı jandarma personeli ile mahalle muhtarının tedavilerinin sürdüğü bilgisi edinildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.