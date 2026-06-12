Eskişehir'de "kaçak akaryakıt" operasyonu yapıldı

Eskişehir'de kaçak akaryakıt operasyonu...

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tesiste kaçak ve karışımlı akaryakıt imal edilerek piyasaya satıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.

ŞÜPHELİLER BİR SÜRE İZLENDİ

Tesis ve şüpheliler bir süre izlendikten sonra polis ekipleri, operasyon düzenledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir-Ankara Çevre Yolu 28'inci kilometredeki tesise baskın yapan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Tesiste yapılan aramalarda; 16 bin 245 litre karışımlı ve kaçak akaryakıt, 7 sentetik hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.