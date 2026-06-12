Eskişehir'de "kaçak akaryakıt" operasyonu yapıldı
Eskişehir'de kaçak ve karışımlı akaryakıt üreterek sattığı tespit edilen 4 şüpheli, operasyon ile yakalandı ve gözaltına alındı.
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Eskişehir'de kaçak akaryakıt operasyonu...
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tesiste kaçak ve karışımlı akaryakıt imal edilerek piyasaya satıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.
ŞÜPHELİLER BİR SÜRE İZLENDİ
Tesis ve şüpheliler bir süre izlendikten sonra polis ekipleri, operasyon düzenledi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Eskişehir-Ankara Çevre Yolu 28'inci kilometredeki tesise baskın yapan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Tesiste yapılan aramalarda; 16 bin 245 litre karışımlı ve kaçak akaryakıt, 7 sentetik hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)