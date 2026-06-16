Eskişehir'de servis aracı, motosikletlinin üzerine kırdı; ters yöne girdi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan ve Haller Kavşağı olarak bilinen noktada, Üniversite Caddesi yönüne ters yönde ilerleyen 26 S 0570 plakalı servis aracı, kavşakta dönüş yapan bir motosikletlinin önüne aniden kırdı. Ani manevra, hem motosiklet sürücüsünü hem de çevredeki diğer araçları tehlikeye soktu.

MOTOSİKLETİN ÖNÜNE ANİ ŞERİT DEĞİŞTİRDİ

Görüntülere göre servis aracı, kavşaktan çıkış yapan motosikletin hemen önüne doğru yönelerek neredeyse çarpışmaya neden oluyordu.

Motosiklet sürücüsü, son anda refleks göstererek kazadan kıl payı kurtuldu. O anlarda trafikte kısa süreli panik yaşandı.

TERS YÖNDE SEYRETTİ

Tehlikeli manevranın ardından servis aracının yoluna ters yönde devam ettiği görüldü. Bu sırada karşı yönden gelen araçlar da risk altında kaldı.

Sürücünün kurallara aykırı şekilde ilerlemeyi sürdürmesi, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı.

KASK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Yaşanan anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın ani şekilde motosikletin önüne kırdığı ve ardından ters şeritte ilerlemeye devam ettiği net şekilde görüldü.