Eskişehir'de sigara izmariti yangına neden oldu: Köylüler hızlıca müdahale etti
Odunpazarı ilçesinde sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında tarımsal sulama boruları tutuştu. Ufak çaplı yangın, mahalle sakinlerinin traktör ve küreklerle yaptığı hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dumanlar yükseldi.
Çevreye atılan bir sigara izmariti nedeniyle arazide yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tarlada bulunan damlama sulama borularına sıçrayarak boruların tutuşmasına neden oldu.
KÖYLÜLER KENDİ İMKANLARI İLE MÜDAHALE ETTİ
Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçti.
Çevredeki köylüler, kendi imkanlarıyla traktörlerini ve küreklerini kullanarak alevlere müdahale etti.
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Köylülerin yoğun çabası sonucu yangın, çevre tarlalara ve yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)