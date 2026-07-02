Eskişehir'de tartıştığı kuryeyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli, tutuklandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda, kiralık otomobiliyle seyir halinde olan D.C.P, motokurye V.Y.A. ile tartıştı.

Otomobilin camından çıkardığı tabanca ile ateş eden D.C.P., olay yerinden uzaklaştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bacağından yaralanan V.Y.A., kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gitti.

Tedaviye alınan V.Y.A.’nın bacağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARAÇ İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin otomobili, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden takip edilerek Özlem Caddesi’nde durduruldu.

Sürücü D.C.P.’nin yapılan üst aramasında kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirilirken, araç içerisinde ise 14 sentetik hap bulundu.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınarak ifadesi alınan D.C.P., adliyeye sevk edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından D.C.P., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürüyor.