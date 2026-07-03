Portekiz son dakikalarda bulduğu golle Hırvatistan'ı eledi

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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Kanada'nın Toronto şehrindeki mücadeleyi 68. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı gol ve 90+4. dakikada Gonçalo Ramos'un sayısıyla 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Portekiz, son 16 turuna yükseldi.

53. dakikada Ivan Perisic'le tek golünü bulan Hırvatistan ise turnuvaya veda etti.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

41 yıl 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, kariyerinin ilk eleme turu golünü de Hırvatistan'a karşı attı.

Cristiano Ronaldo, turnuvanın eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

HIRVATİSTAN'A 90+13'TE VAR ENGELİ

Hırvatistan, 56. dakikada Igor Matanovic ile Portekiz ağlarını havalandırdı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun 61. dakikada ceza alanında yaptığı vuruş filelere gitti fakat bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

90+13. dakikada Hırvatistan'da Joško Gvardiol, topu ağlara gönderirken VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Portekiz, son 16 turunda İspanya ile kozlarını paylaşacak.

PORTEKİZ: 2 - HIRVATİSTAN: 1

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)

Portekiz: Costa, Cancelo (Dk. 63 Ramos), Dias, Veiga, Mendes, Bruno Fernandes (Dk. 63 Semedo), Joao Neves, Vitinha (Dk. 62 Bernardo Silva), Leao, Neto (Dk. 63 Conçeicao), Ronaldo (Dk. 81 Ruben Neves)

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Kovacic (Dk. 90+6 Kramaric), Modric, Vlasic (Dk. 90+2 Gvardiol), Baturina (Dk. 68 Pasalic), Sucic, Perisic, Budimir (Dk. 46 Matanovic)

Goller: Dk. 53 Perisic (Hırvatistan), Dk. 68 Ronaldo (P), Dk. 90+4 Ramos (Portekiz)

Sarı kartlar: Dk. 17 Dias (Portekiz), Dk. 59 Modric, Dk. 90+8 Perisic (Hırvatistan)