Evden silah sesleri geldi: Baba yaralı, oğlu ölü bulundu
Şanlıurfa Siverek'te bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evde ikamet etmekte olan E.S.'yi ölü, babası M.Ş.S.'yi ise ağır yaralı buldu.
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi Uçar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde silah sesleri duyuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.S'nin babası M.Ş.S. ise ağır yaralı halde bulunarak ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OLAYIN NASIL OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR
Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma yürütüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)