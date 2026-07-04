Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda eledi

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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Arjantin ve Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.

ABD'nin Miami kentindeki mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Rakibini uzatmalar sonunda 3-2'lik skorla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Yeşil Burun Adaları ise turnuvaya veda etti.

Arjantin, çeyrek final bileti için Mısır ile kozlarını paylaşacak.

MESSI'NİN TARİHİ GECESİ

Arjantin'e turu getiren golleri 29. dakikada Lionel Messi, 92. dakikada Lisandro Martinez ile 111. dakikada kendi kalesine Diney Borges attı.

Yeşil Burun Adaları'nın sayılarını 59. dakikada Deroy Duarte ile 103. dakikada Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral kaydetti.

Attığı golle Dünya Kupası tarihinde 20 gol barajını aşan ilk futbolcu olan Messi, yaptığı asistle 9. asistine ulaştı ve Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı.

39 yaşındaki yıldız, ayrıca Dünya Kupası'nda 30 maça ulaşan ilk futbolcu da oldu.

ARJANTİN: 3 - YEŞİL BURUN ADALARI: 2

Hakemler: Drew Fischer, Michael Barwegen, Lyes Arfa (Kanada)

Arjantin: Emiliano Martinez, Lisandro Martinez, Romero, Medina (Dk. 85 Tagliafico), Molina (Dk. 104 Montiel), De Paul (Dk. 84 Paredes), Mac Allister, Fernandes, Messi, Almada (Dk. 64 Gonzalez), Lautaro Martinez (Dk. 63 Alvarez)

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Borges, Sidny Lopes Cabral, Deroy Duarte (Dk. 100 Semedo), Moreira, Lopes, Kevin (Dk. 100 Benchimol), Laros Duarte (Dk. 67 Monteiro), Mendes (Dk. 80 Samedo), Jovane Cabral (Dk. 80 Varela), Da Costa (Dk. 67 Livramento)

Goller: Dk. 29 Messi, Dk. 92 Lisandro Martinez, Dk. 111 Borges (KK) (Arjantin), Dk. 59 Duarte, Dk. 103 Sidny Lopes Cabral (Yeşil Burun Adaları)

Sarı kartlar: Dk. 68 Kevin (Yeşil Burun Adaları), Dk. 115 Montiel (Arjantin)