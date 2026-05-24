Fatih Portakal: Millet geçim derdinde, siz birbirinizi yiyin

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili açılan davada 'mutlak butlan' kararı vermesinin ardından parti içi tansiyon yükseldi.

Kararla, Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırırken, görev Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimine devroldu.

GENEL MERKEZDE ARBEDE ÇIKTI

Bu gelişme üzerine CHP Genel Merkezi'nde taraflar arasında tahliye gerginliği başladı.

Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında arbede çıktı, taraflar birbirlerine su ve taş fırlattı.

Genel Merkez'de 'tahliye' krizi yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Emniyet'e ikinci bir dilekçe vererek 'tahliye' için gerekenin yaptırılmasını istedi.

CHP Genel Merkezi önünde küfürler havada uçuştu

VALİLİK EMNİYETE 'TAHLİYE' TALİMATI VERDİ

Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada, 'aykırı davranışta' bulunanlar için gerekenin yapılacağını belirtti.

Ankara Valiliği'nin yaptığı basın açıklamasında ise Emniyet'e 'tahliye' için talimat verildiği bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Mahkeme kararlarına uyun

"MİLLET GEÇİM DERDİNDE, SİZ BİRBİRİNİZİ YİYİN"

CHP içindeki kriz devam ederken, parti içinden ve dışından siyasi isimler ve gazeteciler de açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda gazeteci Fatih Portakal da yaşananları sert bir dille eleştirdi.

CHP'nin kendi derdine düşerek koltuk savaşları verirken; halktan uzaklaştıklarını söyleyerek, yaşananlara tepki gösteren Portakal, "Millet geçim derdinde, siz birbirinizi yiyin. Umurumda değilsiniz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri CHP Genel Merkezi'ne yürüdü

"KOLTUK KAVGASI İZLEMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Portakal, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

“CHP birbirine girdi, iktidar keyifle izliyordur. Ben ise seçmen olarak oy verecek parti de bulurum, aday da.



Ama ülke sorunlarla boğuşurken hala koltuk kavgası izlemek zorunda değilim. Millet geçim derdinde, siz birbirinizi yiyin! Umurumda değilsiniz.”