Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri CHP Genel Merkezi'ne yürüdü

CHP yönetiminde kördüğüm sürüyor...

Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından 'mutlak butlan' kararı çıktı.

KURULTAY İPTAL EDİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verilirken Kurultay tarihi olan 5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE HAREKETLİ ANLAR

Süreç bu şekilde devam ederken CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ YÜRÜDÜ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de aralarında olduğu bir grup, sabah saatlerinde Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne gitti.

Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerden Deniz Demir, Orhan Sarıbal ve Mahir Polat kol kola parti binasına yürüdü.

CHP'LİLER BİRBİRLERİNE GİRDİ

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istendiği iddiaları üzerine, Kılıçdaroğlu destekçileri ile Genel Merkez'de bulunan Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında arbede yaşandı.

Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdılar.

KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE ÖNLEM ARTTI

CHP Genel Merkezi'nin önündeki gerginliğin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği