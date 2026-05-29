Feke'de gönüllü mezarlık temizliği takdir topladı

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Gün, mezarlık alanında uzun süredir biriken ot ve yabani bitkileri temizlemek için harekete geçti. Bayram öncesi ve tatil sürecinde yürüttüğü çalışmalarla kabristanın büyük bir bölümünü düzenledi.

Yapılan temizlik sayesinde vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını daha rahat ziyaret etme imkânı buldu.

“GÖSTERİŞ İÇİN DEĞİL, ALLAH RIZASI İÇİN”

Gönüllü çalışmasıyla ilgili konuşan İbrahim Gün, yaptıklarının tamamen manevi bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gün, “Vatandaşlarımızın kabir ve mezar ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için mezarlığın büyük bir kısmında temizlik yaptık. Bu çalışmayı gösteriş için değil Allah rızası için yaptık. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor” dedi.

VEFA VE DAYANIŞMA VURGUSU

Kabristanların temiz tutulmasının vefa duygusunun bir göstergesi olduğunu belirten Gün, vefat edenlere karşı sorumluluğun unutulmaması gerektiğini söyledi. Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu ifade eden Gün, toplumda dayanışma kültürünün önemine dikkat çekti.

“BİRLİK VE BERABERLİK NASİP OLSUN”

Gün, açıklamasının sonunda tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, “Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim ülkemize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Gönüllü temizlik çalışması, mahallede örnek bir davranış olarak değerlendirildi ve sosyal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak öne çıktı.