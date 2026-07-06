Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı
Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
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Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıkları için gittiği Avusturya'da kampa girdi.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.
AKŞAM SAATLERİNDE DEVAM EDECEK
Ardından sahada yapılan kuvvet çalışmaları ile devam eden günün ilk antrenmanı; dar alanda pas oyunları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)