Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıkları için gittiği Avusturya'da kampa girdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.

AKŞAM SAATLERİNDE DEVAM EDECEK

Ardından sahada yapılan kuvvet çalışmaları ile devam eden günün ilk antrenmanı; dar alanda pas oyunları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.