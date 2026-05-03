Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra galip geldi
Başakşehir’i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig’de 2 maç sonra galibiyet elde etti.
Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 yendi.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Talisca kaydetti.
Ligin 30. haftasında Rizespor ile berabere kalan, geçtiğimiz hafta da derbide Galatasaray’a mağlup olan Fenerbahçe, bu süreçte 5 puan kaybetti.
2 MAÇ SONRA GELEN 3 PUAN
Sarı-lacivertliler, dünkü galibiyetle birlikte 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.
Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla puanını 70’e yükseltti.
SIRADAKİ RAKİP KONYASPOR
Sarı-lacivertliler gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)