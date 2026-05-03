Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra galip geldi

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 yendi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Talisca kaydetti.

Ligin 30. haftasında Rizespor ile berabere kalan, geçtiğimiz hafta da derbide Galatasaray’a mağlup olan Fenerbahçe, bu süreçte 5 puan kaybetti.

2 MAÇ SONRA GELEN 3 PUAN

Sarı-lacivertliler, dünkü galibiyetle birlikte 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla puanını 70’e yükseltti.

SIRADAKİ RAKİP KONYASPOR

Sarı-lacivertliler gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak.