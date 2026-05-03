Fenerbahçeliler ıslıklamıştı! Edson Alvarez'den konuşulan paylaşım

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile karşılaştı ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez formasına kavuştu.

Şubat ayında yaşadığı sakatlık ve sonraki süreçte ameliyat olan Alvarez, tedavisinin ardından takıma dönerken ligde 11 maç sonra kadroya girdi.

90'DA OYUNA GİRDİ

Bu sezon ligde 12. kez sarı-lacivertli formayı terleten Alvarez, bugünkü karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna girdi.

TRİBÜNLER ISLIKLADI

Fred’in yerine dahil olan Alvarez’e tribünler tepki gösterdi. Kalan dakikalarda topu ayağına her aldığında tribünlerden ıslık sesi yükseldi.

MAÇ SONU İDMAN YAPTI

Kadıköy'deki taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaşan Meksikalı futbolcu, maç bitiminde sahada kalıp rejenerasyon idmanı yaptı.

"SİZİ DUYAMIYORUM"

İdman sırasında da futbolcuya tepkiler devam ederken Edson Alvarez, tribünlere dönerek "Sizi duyamıyorum" minvalinde el hareketlerinde bulundu.

PAYLAŞIM GELDİ

Deneyimli futbolcudan gece yarısı ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Edson Alvarez, Başakşehir maçı ve hastane yatağından bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim." ifadelerini kullandı.