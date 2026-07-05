Asgari ücret alacak! Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme uzattı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını ve oyuncunun asgari ücret alacağını açıkladı.

"ASGARİ ÜCRET ESASLARI DOĞRULTUSUNDA 1 YILLIK YENİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kamuoyuna Duyuru



Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur.



Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 149 maça çıkan Mert Hakan Yandaşi 11 gol 25 asistlik performans sergiledi.