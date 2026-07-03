Rusya'da akaryakıt krizi elektrikli ve hibrit araçlara ilgiyi artırdı

Rusya'da akaryakıt krizi yaşanıyor.

Ülkedeki akaryakıt problemi, elektrikli araçlara rağbeti artırdı.

UKRAYNA'NIN RAFİNERİ SALDIRILARI

Ukrayna'nın petrol rafinerilerine düzenlediği drone saldırıları nedeniyle Rusya'daki çok sayıda tesis bakıma alındı.

Moskova, akaryakıt piyasasında istikrar sağlayabilmek için zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Başkent Moskova ve St. Petersburg gibi önemli şehirlerin de aralarında olduğu yaklaşık 40 farklı bölgede, akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI ARTTI

Ülkedeki akaryakıt krizi, elektrikli ve hibrit araçlara ilgiyi arttırdı.

Elektrikli ve hibrit araç satışları yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,7 artarak 54 bin 300 oldu.

YÜZDE 8'E YÜKSELDİ

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, elektrikli ve hibrit araçların ülkedeki yeni otomobil satışı pazarından aldığı pay yüzde 5,4'ten yaklaşık yüzde 8'e yükseldi.

Ülkede üretilen elektrikli otomobillerin toplam elektrikli araç satışlarındaki payı, yüzde 48,3 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ülkede toplam yeni araç satışları yılın ilk yarısında yüzde 12 artarak 679 bin 800'e çıkarken, yerli üretim araç satışları yüzde 29,3 yükselişle 431 bine yükseldi.







