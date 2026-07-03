Türkiye otomobil ve hafif ticari pazarı haziranda daralmaya devam etti: İşte son rakamlar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, haziran ayında yüzde 11,44 oranında küçüldü.

Sektör genelinde yaşanan satış düşüşleri, yılın altıncı ayında da etkisini sürdürerek otomotiv pazarının daralmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla hem binek hem de ticari araçların satışlarında gözle görülür bir kayıp yaşandı.

İLK ALTI AYDA KÜÇÜLME DEVAM ETTİ

Haziran ayında 83 bin 978'i otomobil ve 21 bin 063'ü hafif ticari olmak üzere toplam 105 bin 41 adet araç satışı gerçekleştirildi.

Yılın ilk yarısına bakıldığında ise toplam satışlar, 558 bin 179 adette kalarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 oranında daralma gösterdi.

SUV MODELLERİN PAZARDAKİ HAKİMİYETİ SÜRÜYOR

Satışların büyük kısmını A, B ve C segmenti oluştururken satılan her iki araçtan birinin, C segmentinde yer aldığı görüldü.

Gövde tiplerinde ise pazar payı yüzde 65'e dayanan SUV modeller 284 bin 493 adetlik satışla, yalnızca 90 bin 216 adet satılan sedan rakiplerini açık ara geride bıraktı.

Benzinli otomobiller 182 bin 492 adetlik satışla zirvedeki yerini korusa da 145 bin 804 adet satılan hibrit araçlar aradaki makası her geçen ay daraltıyor.

Pazara hızlı bir giriş yapan elektrikli otomobil satışlarının ise yıl sonuna kadar 100 bin barajını aşması bekleniyor.