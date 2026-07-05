Fenerbahçe yönetimi, N'Golo Kante'den maaşında indirim isteyecek

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Deneyimli orta sahanın sözleşmesinde yer alan mali yükümlülükler, başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım ve ekibini kara kara düşündürüyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Kante için çıkar yol aramaya başladı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMESİ İSTENECEK

Sabaj'ın haberine göre; Fransız yıldızın Dünya Kupası'ndan dönmesinin ardından sarı-lacivertlilerde çarpıcı gelişmeler yaşanabilir.

Takımdaki maaş dengesini sağlamak isteyen Fenerbahçe yönetiminin, deneyimli orta sahanın maaşında indirime gitmesi gerektiği kararını aldığı iddia edildi.

Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Dünya Kupası dönüşü N'Golo Kante ile görüşme gerçekleştirecek.

YILLIK 11 MİLYON EURO ALIYOR

Yıllık 11 milyon euro kazanan Kante'nin maaşının Fenerbahçe yönetimi tarafından yüksek bulunduğu belirtildi.

KABUL ETMEZSE YOLLAR AYRILABİLİR

İndirime gitmesi talep edilecek olan Kante, bunu reddederse Fenerbahçe macerası sona erebilir.

Yönetimin Kante'den red gelmesi durumunda yıldız futbolcuyla yolları ayırmayı gündemine alacağı ifade edildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla 18 maça çıktı.

35 yaşındaki deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.