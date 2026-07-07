Fenerbahçe'de Chris Silva'nın sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde kadro yapılanması devam ediyor.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, iç transferde 29 yaşındaki Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mız, ocak ayında kadromuza katılan ve 2025-2026 sezonunda kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile 1+1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamızı giydiği süre boyunca gösterdiği potansiyel, atletizm ve boyalı alan etkinliği ile ön plana çıkan oyuncumuz Chris Silva, 2027-2028 sezonunun sonuna dek takımımızın başarısı için mücadele edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Chris Silva'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.”