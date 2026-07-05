Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya gidecek.
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.
Antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
FENERBAHÇE, AVUSTURYA'YA GİDECEK
Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)