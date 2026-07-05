Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

FENERBAHÇE, AVUSTURYA'YA GİDECEK

Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya gidecek.