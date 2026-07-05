İçişleri Bakanlığı'ndan 10 il için sağanak yağış uyarısı

Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklıklar, yurdun bazı noktalarında etkili olan sağanak ile beraber etkisini düşürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Buna göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

BAKANLIKTAN UYARI

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları yönünde uyarıda bulunuldu.