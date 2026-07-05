Isparta'nın mis kokulu hasadı

Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak anılan Isparta'da mayıs ayının sonuyla başlayan yağlık gül hasadı tüm hızıyla sürüyor.

Gün doğmadan bahçelere giren üreticilerin büyük emekle topladığı güller, bekletilmeden fabrikalara ve gülhanelere ulaştırılarak işleniyor.

Elde edilen gül yağı ve gül suyu ise yüksek katma değerli ürünler olarak ekonomiye kazandırılıyor.

HASAT EDİLEN GÜLLER AYNI GÜN İŞLENİYOR

Isparta'da sabahın serinliğinde özenle toplanan yağlık güller, kalite kaybı yaşanmaması için aynı gün içerisinde işleme tesislerine sevk ediliyor.

Geleneksel damıtma yöntemlerinin modern üretim teknolojileriyle buluştuğu tesislerde işlenen güllerden, özellikle kozmetik, parfümeri ve kişisel bakım sektöründe yoğun olarak kullanılan gül yağı ile gül suyu elde ediliyor.

Kentte her hasat döneminde binlerce üretici ve işletme, gülün ekonomik değerini artırmak amacıyla üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

"AYNI GÜN İŞLENMESİ ÜRÜNÜN KALİTESİNİ ARTIRIYOR"

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinde yaklaşık sekiz yıldır gül suyu üretimi yapan Muhammet Kaya, KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede tek distilasyon yöntemiyle üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sabah erken saatlerde toplanan güllerin vakit kaybedilmeden işlendiğini belirten Kaya, üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Sabahın erken saatlerinde toplanan gül çiçeklerimiz gülhaneye getiriliyor. Burada çuvallardaki güller bakır gül kazanlarımızın içerisine alınıyor. Oran olarak 3 litre suya 1 kilogram gül kullanıyoruz. Kazanlarımız 50 kilogram gül alıyor ve içerisinde 150 litre su bulunuyor. Yaklaşık 2 saat süren damıtma işleminin ardından gül suyumuz elde ediliyor."

"TEK DİSTİLASYON YÖNTEMİYLE BİRİNCİ KALİTE ÜRÜN ELDE EDİYORUZ"

Üretim sırasında az miktarda gül yağı da ortaya çıktığını ifade eden Kaya, uyguladıkları yöntemin ürün kalitesini artırdığını belirtti:

"Gül suyu üretimi sırasında çok az miktarda gül yağı da ortaya çıkıyor. Biz tek distilasyon yöntemiyle yağlı gül suyu üretiyoruz. Bu da ürünümüzün birinci kalite olmasını sağlıyor. Ürettiğimiz gül suyunu önce tanklarımızda dinlendiriyor, ardından dolumhanemizde şişeleyerek satışa hazır hale getiriyoruz."

YURT İÇİNİN YANI SIRA İHRACATA DA GİDİYOR

Muhammet Kaya, ürettikleri ürünlerin büyük bölümünü iç pazara sunduklarını, son dönemde ise ihracata da ağırlık verdiklerini söyledi.

Başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye gül suyu gönderdiklerini belirten Kaya, Isparta gülünün uluslararası pazarda da ilgi gördüğünü ifade etti.

ISPARTA GÜLÜ EKONOMİYE GÜÇ KATIYOR

Parfüm, kozmetik, kişisel bakım ve doğal ürün sektörlerinde değerlendirilen Isparta gülü, her yıl binlerce üreticiye gelir sağlarken Türkiye'nin ihracat kalemleri arasında da önemli bir yer tutuyor.

Hasat döneminde başlayan yoğun mesai, damıtma ve şişeleme süreçleriyle devam ederken, gülün eşsiz kokusu yüksek katma değerli ürünlere dönüşerek hem üreticinin hem de ülke ekonomisinin kazancına katkı sunuyor.