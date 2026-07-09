Fenerbahçe'den heyecan yaratan paylaşım: Mason Greenwood...

Yeni sezonda iyi bir takım kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe gündemine dünyaca ünlü futbolcu Mason Greenwood'u almıştı.

Oyuncunun adı sık sık Fenerbahçe ile anılırken sarı-lacivertlilerin paylaştığı bir fotoğraf gündeme oturdu.

Dün ise TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Marsilya ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Yine TRT Spor'un aktardığına göre sarı-lacivertliler, Greenwood'a yıllık 8 milyon euro maaş ödeyecek.

Son olarak ise Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürünü duyurduğu paylaşımda yer alan ilk görsel, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Paylaşımda arkası dönük şekilde yer alan futbolcunun kimliği tartışma konusu olurken, çok sayıda taraftar bu ismin Marsilya forması giyen Mason Greenwood olduğunu iddia etti.

Bazı taraftarlar ise arkası dönük futbolcunun Levent Mercan olduğunu öne sürdü.

İşte paylaşım...