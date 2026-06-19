Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Malanga Sarr'ın menajeri İstanbul'a geldi

Vedat Muriqi ve Amara Diouf ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, 3. transferini yapmaya hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Fransız stoper Malang Sarr'ın menajerini İstanbul'a getirdi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe yönetiminin, Sarr'ın menajeriyle ileri düzeyi sözleşme görüşmeleri yapacağı öğrenildi.

Lens'ten net 1.5 milyon euro kazanan Fransız stoper, sarı lacivertliler ile yaptığı transfer görüşmesinde yıllık 8 milyon euro istedi.

8 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürmek için girişimlerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

Malang Sarr, Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi dev takımların da formasını giydi.

Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Sarr, 1 asist yaptı.