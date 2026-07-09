Fenerbahçe'ye kötü haber! Serhou Guirassy geleceğiyle ilgili kararı verdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Forvet hattını eski futbolcusu Vedat Muriç ile güçlendiren sarı-lacivertliler, bir isimle daha hücum bölgesini zenginleştirmek istiyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'ye uzun süredir gündeminde yer alan Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'den kötü haber geldi.

HEDEFİ 5 BÜYÜK LİGDE KALMAK

Bild'de yer alan habere göre, Guirassy, Fenerbahçe'ye transfer olmayı düşünmüyor.

30 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmaya devam etmek istediği belirtildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 32 milyon euro piyasa değerindeki Gineli futbolcu, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.

ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Fenerbahçe'nin bu gelişmenin ardından golcü transferinde listesindeki alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde son dönemde Aston Villa'dan Ollie Watkins ismi ön plana çıkıyor.