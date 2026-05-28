Fethiye'de tatilcilere bin 450 liralık lahmacun satışı

Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde restoranlarda yaşanan fahiş fiyat uygulamaları, son yıllarda turizm sektörünün en sık tartışılan sorunlarından biri haline geldi.

Antalya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi gözde tatil bölgelerinde, özellikle yaz aylarında menülerdeki fahiş rakamlar, hem yerli hem yabancı tatilcilerin tepkisini çekiyor.

BODRUM'DAN SONRA FETHİYE'NİN DE MENÜSÜ ŞOKE ETTİ

Bu yıl da döviz cinsinde menüler dikkat çekerken, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir işletmenin fiyatları gündeme gelmişti.

Bodrum'dan sonra bu kez de Fethiye, menüsündeki rakamlarla dikkat çekti.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve havaların da ısınmasıyla tatilciler bu tatil bölgelerine akın etti.

BİR LAHMACUNUN FİYATI BİN 450 LİRA

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir işletmenin menüsündeki fiyatlar ise ağızları açık bıraktı.

Astronomik rakamlarla dikkat çeken lahmacunun fiyatı burada bin 450 TL.

Kıymalı pide için belirlenen fiyat bin 500 TL, Margarita pizza için ise bin 800 TL.

GİZLİ EK ÖDEMELER YASAKLANMIŞTI

Ticaret Bakanlığı bu haksız fiyat artışına karşı bir takım önlemler almıştı.

Bunlar arasından restoran ve kafelerde fiyat listelerinin kapı girişinde ve masalarda zorunlu olarak bulundurulması, servis/kuver ücreti gibi gizli ek ödemelerin yasaklanması gibi uygulamalar bulunuyor.

FAHİŞ FİYATLI İŞLETMEYE BAKANLIK MÜDAHALESİ

Bunlar bazı işletmeleri 'fahiş fiyatlı menülerden' uzak tutmasa da, bakanlık sahada da çalışmaya devam ediyor.

Fethiye'deki bu işletmenin menüsünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen bakanlık, inceleme ve denetim sürecinin başlatıldığını duyurdu.

"YÖNETMELİĞE AYKIRI 24 ÜRÜN İÇİN PARA CEZASI UYGULANDI"

Bakanlık, işletmede yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen 24 ürün kapsamında idari para cezası uygulandığını aktardı.

Ayrıca beş ürün hakkında ilave cezai işlem için işlemlerin başlatıldığını duyuran bakanlık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

“Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılmıştır.



Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz tarafından, 27 Mayıs 2026 tarihinde, bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirilmiştir.



Yapılan denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır.



Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilecektir.”

"KARŞILAŞTIĞINIZ AYKIRILIKLARI RESMİ MERCİLERE BİLDİRİN"

“Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.



Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır.”