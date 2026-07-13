Filenin Sultanları finalde: VNL 2026 final maçları ne zaman, kiminle?

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Filenin Sultanları, VNL'de adını finale yazdırmayı başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) grup etabını ilk 8 içinde tamamlayarak final aşamasına yükseldi.

Şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak ay-yıldızlı ekibin çeyrek final karşılaşmasının tarihi ve saati voleybol severler tarafından merak ediliyor.

Peki, 2026 VNL finalleri ne zaman başlayacak? Türkiye'nin rakibi kim? İşte, maç detayları...

VNL FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN 2026

VNL final etabında çeyrek final karşılaşmaları 22 ve 23 Temmuz’da oynanacak.

TÜRKİYE'NİN FİNAL RAKİBİ

Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile eşleşti.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.