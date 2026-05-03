Final tarihi duyuruldu: Çarşamba günlerinin sevilen dizisi veda ediyor
ATV ekranlarının büyük bütçeli ve geniş izleyici kitlesine sahip dönem dizisinden üzen haber geldi. İkinci sezon onayı alıp almayacağı haftalardır tartışılan yapım için karar verildi.
ATV ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Orhan için merakla beklenen karar netlik kazandı.
Bozdağ Film imzası taşıyan ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken dönem dizisinin geleceği uzun süredir tartışma konusuydu.
Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın ikinci sezonla yoluna devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.
Bir süredir devam eden sessizlik izleyiciyi şaşırtan final kararıyla bozuldu.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin ikinci sezonunun çekilmemesine karar verildi.
Yeni bir değişiklik yaşanmazsa, Kuruluş Orhan 26. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacak.
27 Mayıs Çarşamba gününün Kurban Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle final bölümünün 3 Haziran 2026 tarihinde yayınlanması bekleniyor.