Taşacak Bu Deniz 27. bölüm 1. fragman: "Yakın Karadeniz'i! Kızımızı alacağız"

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, dün akşamki bölümü ile yine nefesleri kesti.

Yayınlana bölümde Eleni, Şerif hakkında ifade verirken kurulan tuzaktan habersizdi.

Oruç’a gerçekleri söylemesi için son bir fırsat tanıyan Eleni’nin yaptırdığı DNA testinin sonucu kritik bir noktaya geldi.

Ancak sonuç açıklanmadan önce Eleni kaçırıldı ve Adil bu gerçeği öğrenen tek kişi oldu.

Yeni bölümde neler olacak merakı ise 27. bölüm fragmanı ile son buldu.

Taşacak Bu Deniz 27. bölüm 1. fragmanında; Eleni'nin kaçırılmasının ardından Adil'in bütün köyü seferber ettiği görülüyor.

Hicran, Oruç'u arayarak Eleni'ye karşılık Şerif'in serbest bırakılmasını teklif ediyor.

Esme'nin büyük sırrına adım adım yaklaşan Adil ise gerçeklerle yüzleşmenin eşiğine geliyor.

Fragmana ise "Yakın Karadenizi! Kızımızı alacağız" sözleri damga vuruyor.