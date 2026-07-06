Fransa'da 16 vilayette turuncu alarm verildi

Sıcak hava Fransa'yı etkisi altına aldı.

Son haftalarda ülke genelinde 2 binden fazla kişinin öldüğü açıklanırken son 2-3 günde hava sıcaklıkları az da olsa düşmüştü.

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Ancak Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, çoğunluğu ülkenin güney ve güneybatısında olmak üzere 16 vilayette yeni sıcak hava dalgası nedeniyle tekrardan turuncu alarm verildiğini açıkladı.

Meteo-France, yeni sıcak hava dalgasının ay ortasına kadar etkisini sürdüreceğini ve geçmişte yaşanandan daha güçlü olabileceği uyarısında bulundu.

SICAKLIK 40 DERECEYİ BULACAK

Ülkede bazı kentlerde termometrelerin 40 dereceyi bulması bekleniyor.

1 GÜNDE 109 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'yı geçen ay yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülke tarihinin en sıcak haziranını yaşarken, Fransa Sağlık Bakanlığı 22-28 Haziran tarihlerinde, geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini açıklamıştı.