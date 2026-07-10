Fransa'da 25 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı

Fransa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangınları sürüyor.

Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Direktörü Julien Marion İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre yıl başından bu yana ülke genelinde 25 bin hektardan fazla alanın yandığını ifade etti.

"25 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI"

Marion, "Yıl başından bu yana 8 binden fazla yangın kaydedildi ve tahmini olarak 25 bin hektardan fazla alan yandı. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat daha fazla." diye konuştu.

Son haftalarda üst üste gelen sıcak hava dalgalarıyla boğuşan Fransa, özellikle Pyrenees-Orientales ve Drome illerinde çok sayıda yangınla karşı karşıya kaldı.

12 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Pyrenees-Orientales ilinde cumartesi akşamı başlayan yangında şu ana kadar 4 bin 900 hektarlık alan küle döndü, yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi.

Drome bölgesindeki Die'de dağlık alanda 10 gündür devam eden yangın ise 3 bin 700 hektarlık alanı küle çevirdi.

Tedbir amacıyla yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.

900 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Indre ilinde ise çarşamba gününden bu yana devam eden yangında 900 hektarlık alan kül oldu.

Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, ülkenin büyük bir bölümünde yangın riskinin genel olarak "yüksek ila çok yüksek seviyede" olduğunu ifade etti.