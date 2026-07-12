Fransa'da Eyfel Kulesi'ne aşırı sıcak engeli: Ziyarete erken kapatılacak

Sıcak havalar Avrupa'yı etkisi altına aldı.

Avrupa'da Fransa, Almanya ve Hollanda, yeni sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Fransa, bu süreçte klima kullanımının düşüklüğü ve yetersiz önlemler nedeniyle pek çok sorunla karşı karşıya kaldı.

YENİ DÜZENLEME

Bu doğrultuda hükümet tarafından yeni tedbirler açıklanırken, Eyfel Kulesi'ne yönelik de yeni bir düzenlemeye gidildi.

İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Eyfel Kulesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle Kule'nin ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.

KULE DAHA ERKEN KAPATILACAK

Kule, bugün ve yarın yerel saatle 16.00'dan itibaren ziyarete kapılarını kapatacak.

Standart uygulamada, Eyfel Kulesi yerel saatle 00.45'e kadar ziyaret edilebiliyor.

Tarihi yapıyı bu hafta sonu ziyaret etmek isteyenler, en son yerel saatle 12.15'te içeriye alınacak.

SICAKLIKLAR 39 DERECEYE KADAR ULAŞABİLİR

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 24 vilayette "kırmızı alarm", 59 vilayette ise "turuncu alarm" verilmişti.

Ülkede gün içinde hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.