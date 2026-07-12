ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham öldü: İsrail yasta

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ofisinden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama herkesi şoke etti.

71 yaşındaki ABD'li siyasetçinin, ani bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

"İNANILMAZ DERECEDE ZOR"

Yapılan açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa ve ani bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Senatör Graham'ın ailesi, bu süreçte dualarınız için minnettar olduğunu belirtmekte ve bu inanılmaz derecede zor dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etmektedir." denildi.

İSRAİL'DEN ÜZÜNTÜ DOLU PAYLAŞIMLAR

Graham'ın hayatını kaybetmesi ise en çok İsrailli dostlarını üzdü.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aniden ölen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ardından taziye mesajı yayımladı.

"İSRAİL EN BÜYÜK DOSTUNU KAYBETTİ"

Ben-Gvir, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, "Senatör Lindsey Graham, İsrail'in yanında durdu çünkü bunun doğru olduğuna inanıyordu.

Sarsılmaz desteği, cesareti ve ahlaki duruşu ona milyonlarca İsraillinin hayranlığını kazandırdı." dedi.

"SARSILMAZ DESTEĞİ VARDI"

İsrail'in Graham'ı her zaman hatırlayacağını söyleyen Ben-Gvir, "İsrail devleti onun dostluğunu, sarsılmaz desteğini ve İsrail'in güvenliğine olan kararlı bağlılığını daima hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN

2003 yılından bu yana Güney Karolina eyaletini ABD Senatosu’nda temsil eden kıdemli siyasetçi, savunma politikaları ve uluslararası ilişkilerde Cumhuriyetçi Parti'nin en nüfuzlu seslerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Siyasi kariyeri boyunca "savaş yanlısı bir şahin" olarak tanınan Graham, özellikle Orta Doğu politikalarında ve İsrail'e verilen kayıtsız şartsız desteklerde öncü rol oynadı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

"YASTAYIM"

Netanyahu'dan da bir paylaşım geldi.

Netanyahu paylaşımında, "Sara ve ben, sevgili dostumuz, Senatör Lindsey Graham'ın kaybı nedeniyle Amerikan halkıyla birlikte yas tutuyoruz.

Son görüşmemizde, 'Lindsey, İsrail'in büyük bir dostu ve benim için kıymetli bir arkadaştır. Lindsey'den daha iyi bir dostumuz yok' dedim.

Lindsey, İsrail ve Amerika'nın güvenliğinin ayrılmaz olduğunu anlamıştı.

İsrail, en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika, büyük bir vatanseverini kaybetti. Ben ise sevgili bir dostumu kaybettim." dedi.