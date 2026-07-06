Fransa'da Lalique Müzesi'ne milyonluk soygun: 20 kristal mücevher çalındı

Fransa'nın Alsace bölgesinde bulunan ve dünyaca ünlü cam ve kristal eserleriyle tanınan Lalique Müzesi, pazar sabahı düzenlenen planlı bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, yüzleri maskeli bir grup şüpheli müzeye zorla girerek milyonlarca euro değerindeki kristal mücevherleri çaldı. Soygunun ardından güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, müze geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

DOĞRUDAN MÜCEVHER KOLEKSİYONUNA YÖNELDİLER

Fransız gazetesi Le Parisien'in soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, şüpheliler müzenin girişlerinden birini zorlayarak içeri girdi. Altı ayrı sergi vitrininin kırıldığı soygunda yaklaşık 4 milyon euro (4,57 milyon dolar) değerindeki 20 parça kristal mücevher çalındı.

Yetkililer, hırsızların müze içinde doğrudan mücevher koleksiyonunun bulunduğu bölüme yönelmesinin, önceden hazırlık yapıldığı ve hedefin bilinçli şekilde seçildiği ihtimali üzerinde duruyor.

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MÜZE GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Soygunun ardından müze yönetimi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanması, oluşan hasarın belirlenmesi ve güvenlik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla müzenin önümüzdeki günlerde ziyaretçilere kapalı olacağını açıkladı.

Müzenin X platformundan yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin olay yerine hızla müdahale ettiği belirtilerek soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ifade edildi.

"HIRSIZLAR NE ARADIKLARINI BİLİYORDU"

Wingen-sur-Moder Belediye Başkanı Christian Dorschner, bölgesel gazete Dernières Nouvelles d'Alsace'a yaptığı değerlendirmede, şüphelilerin doğrudan mücevher koleksiyonuna yönelmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Dorschner, "Hırsızlar ne aradıklarını biliyordu." değerlendirmesinde bulunurken, müzenin alarm sisteminin sorunsuz şekilde devreye girdiğini ancak özel güvenlik şirketinin polis ekiplerine zamanında bilgi veremediğini ifade etti.

GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINDA

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, soruşturma Bas-Rhin Jandarması Kriminal Soruşturma Birimi tarafından yürütülüyor. Yetkililer, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve çalınan eserlerin bulunması için kapsamlı çalışma yürütüyor.

LOUVRE SOYGUNUNUN ARDINDAN ÖZEL GÖZETİM ALTINDAYDI

Fransız basınına göre Lalique Müzesi, Ekim 2025'te Louvre Müzesi'nde yaklaşık 102 milyon dolar değerindeki mücevherlerin çalındığı büyük soygunun ardından güvenlik riski taşıyan kültürel miras alanları arasında değerlendirilmiş ve "özel gözetim altındaki hassas noktalar" listesine alınmıştı.

Son yaşanan hırsızlık, Fransa'daki müzelerde uygulanan güvenlik önlemlerinin etkinliğini yeniden tartışmaya açarken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında soygunun organize bir suç şebekesiyle bağlantılı olup olmadığının da araştırıldığı belirtiliyor.