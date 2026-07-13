Fransa'da Louvre Müzesi'ni soydular ama patron beğenmedi: Daha fazlasını alabilirdiniz

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde geçen yıl ekim ayında gerçekleşen ve yaklaşık 88 milyon euro değerindeki Napolyon dönemi mücevherlerin çalındığı soyguna ilişkin soruşturmada zanlıların ifadeleri ortaya çıktı.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre soygunu tasarlayan ve yaptıran kişinin sonuçtan memnun kalmadığı; hırsızlara daha fazlasını alabileceklerini söylediği öğrenildi.

Yerel basında Abdoulaye N. ve Ghelamallah A. olarak geçen zanlılar, Louvre'un Apollo Galerisi'ne kimliğini açıklamadıkları bir kişinin talimatıyla girdiklerini söyledi.

AİLELERİNİN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE ETTİKLERİ İÇİN ADINI VERMEDİLER

Zanlılar, ailelerinin güvenliğinden endişe ettikleri için bu kişinin adını vermediklerini belirtti.

Habere göre müzeyi soyan iki hırsız, polise verdiği ifadede Louvre Müzesi'nden taçlar, taç süsleri, kolye, küpe ve broşlardan oluşan sekiz parça Napolyon dönemi mücevherini çalmayı başardılar.

NAPOLYON'UN EŞİNE AİT TARİHİ TAÇ ZARAR GÖRDÜ

Ancak kaçış anında Fransa İmparatoru III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugénie'nin 19. yüzyılda taktığı değerli taşlarla süslü tarihi taç, zanlılardan birinin çantasından düştü ve hasar gördü.

Abdoulaye N. sorgusunda, tacın kendisine ait çantadan düştüğünü kabul ederek, "Yaptığımız doğru değildi, çok ciddi bir olay." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLASINI ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDU"

Habere göre Abdoulaye N., çalınan diğer mücevherleri organizasyonu yöneten kişiye teslim ettiklerini belirterek, "Memnun değildi. Daha fazlasını alabileceğimizi düşünüyordu." dedi.

VİDEO İZLEYEREK SOYGUNA HAZIRLIK YAPTILAR

Soruşturma dosyasına göre zanlılar, hazırlık amacıyla kendilerine Apollo Galerisi'nde çekilmiş, Napolyon koleksiyonunun bulunduğu vitrinleri gösteren bir video izleyerek soyguna hazırlık yaptı.

Abdoulaye N. ifadesinde, mali açıdan zor durumda olduğunu, bu nedenle teklifi kabul ettiğini söyledi.

HEDEFİN BAŞLANGIÇTA LOUVRE OLMADIĞINI BELİRTTİ

Soygunun diğer zanlısı Ghelamallah A. ise başlangıçta hedefin Louvre Müzesi olmadığını belirtti.

Kendisine buranın "Paris'te mücevher üreten bir kuyumcu" olarak tanıtıldığını söyleyen zanlı, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesine gireceğini bilmediğini iddia etti.

"BİLSEYDİM ADIM ATMAZDIM"

Ghelamallah A., "Bunu bilseydim oraya asla adım atmazdım." diyerek kendisine de 20 bin ila 25 bin euro arasında ödeme teklif edildiğini ifade etti.

"BANA GÖRE GEREĞİNDEN FAZLA KALDIK"

Abdoulaye N., müze soygunu sırasında içeride kimsenin bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İçeri girdiğimizde kimse yoktu. Ortalık karanlıktı, sadece vitrinlerin ışıkları yanıyordu. Uzakta bir kapının arkasında ya da benzeri bir yerde hareket eden güvenlik görevlilerini görebiliyordum. Mümkün olduğunca çok mücevher almamız gerekiyordu. Üç dakikadan fazla kalırsak ayrılmamız gerektiğini biliyorduk, yoksa yakalanacaktık. Bana göre içeride gereğinden fazla kaldık."

Le Monde'un haberine göre soruşturmayı yürüten yetkililer, zanlıların gerçekten üçüncü bir kişi adına hareket ettikleri iddiasını henüz doğrulamış değil. Soruşturma sürüyor.