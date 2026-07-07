Fransa'da mahkeme, Le Pen'in siyasi yasağını kısalttı: Adaylık yolu açıldı

Fransa'da aşırı sağın lideri Marine Le Pen’in Avrupa Parlamentosu fonlarını usulsüz kullandığı gerekçesiyle yargılandığı temyiz davasında sona gelindi.

Paris İstinaf Mahkemesi, Ulusal Birlik Partisi’nin eski lideri Marine Le Pen hakkında Avrupa Parlamentosu asistanları davasında kararını açıkladı.

ÜÇ YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Le Pen'e iki yılı tecil edilmek üzere toplam üç yıl hapis cezası verdi.

1 YIL EV HAPSİ

Kalan bir yıllık cezanın ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi şeklinde çekilmesine hükmedildi.

TEKRAR SEÇİLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

Bu sayede mahkeme, Le Pen'in siyasi yasak süresini kısaltarak teorik olarak 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmesinin önünü açmış oldu.

BELİRSİZLİK OLUŞTU

Bu durum, olası bir cumhurbaşkanlığı kampanyasını hem siyasi hem de pratik açıdan güçleştirirken, Le Pen'in Fransa'nın en yüksek makamına yeniden aday olup olmayacağı konusunda belirsizlik yarattı.

Le Pen yeni kararın ardından nasıl aksiyon alacağı henüz açıklamadı.

PARTİSİNE CEZA KESİLDİ

Aynı davada yargılanan diğer Fransız siyasetçiler hakkında ise 8 ay ila 2 yıl siyasetten men yasağı, 1-3 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 15 bin euroya kadar para cezası verildi.

Le Pen'in partisi RN de aynı suçtan dolayı 1 milyonu ertelenmiş olmak üzere 2 milyon euro para cezasına çarptırıldı ve 1 milyon eurosuna el konulmasına hükmedildi.

Bu arada, kararı takip etmek için yerel ve uluslararası basından onlarca gazeteci mahkemeye gelirken, duruşma salonunda gazeteciler için yaklaşık 75 kişilik yer ayrıldı.

FRANSA 2027 SEÇİMLERİ

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 18 Nisan'da, ikinci turu ise 2 Mayıs'ta yapılacak.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimleri arasında gösterilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından siyasetten men yasağına çarptırılmıştı.

5 YIL SİYASİ YASAK

Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin euro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

AİHM

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM de bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti.

Temyiz duruşmaları ise ocak ve şubatta Paris'te görülmüştü.